ФАС зафиксировала нарушения в тарифах на тепло и водоснабжение в 65 регионах

Кроме того, в сообщении антимонопольного ведомства уточняется, что 801 тарифное решение было принято с процедурными нарушениями. В частности, государственное и муниципальное имущество передавалось ресурсоснабжающим и управляющим организациям без конкурсных процедур. В результате компании не вкладывали деньги в реконструкцию коммунальной инфраструктуры, что вело к её износу и, как следствие, к ухудшению качества предоставляемых населению услуг.