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В Госдуме предложили не отправлять под стражу многодетных родителей

Дробот предложила не отправлять под стражу многодетных родителей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции КПРФ предложили добавить в перечень тех, кого нельзя отправить под стражу, родителей трех или более детей — до достижения старшим ребенком возраста 18 лет.

Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение палаты парламента во вторник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Расширение перечня лиц, к которым не может быть применена мера пресечения в виде заключения под стражу (только в случае совершения тяжкого или особо тяжкого преступления), а именно: к лицам, которые являются родителями и воспитывают трех или более детей до достижения старшим ребенком возраста 18 лет», — сообщается в пояснительной записке к проекту.

Предлагаемое смягчение не касается лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

Также предлагается внедрить правило обязательного согласования с Генпрокурором ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей для подозреваемых или обвиняемых свыше 12 месяцев.

«Когда суд решает вопрос о заключении человека под стражу, должны учитываться не только обстоятельства дела, но и семейное положение, наличие детей, состояние здоровья и другие важные факторы», — сказала соавтор проекта, зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Мария Дробот РИА Новости.

Она отметила, что сегодня бывают случаи, когда месяцами под арестом находятся люди, не совершившие насильственных преступлений и не представляющие высокой общественной опасности.

«Государство должно защищать общество от преступности, но при этом не разрушать семьи там, где этого можно избежать», — добавила депутат.

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