В Госдуме предложили не отправлять под стражу многодетных родителей

«Расширение перечня лиц, к которым не может быть применена мера пресечения в виде заключения под стражу (только в случае совершения тяжкого или особо тяжкого преступления), а именно: к лицам, которые являются родителями и воспитывают трех или более детей до достижения старшим ребенком возраста 18 лет», — сообщается в пояснительной записке к проекту.