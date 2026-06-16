Нового маскота представили болельщикам ХК «СКА-Нефтяник»

— Спасибо всем болельщикам, принявшим участие в голосовании за имя нашего нового маскота. Победителем стал Потапыч. Теперь Потапыч официально присоединяется к семье ХК "СКА-Нефтяник, — огласили итоговый результат в пресс-службе хоккейного клуба.