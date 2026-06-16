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Нового маскота представили болельщикам ХК «СКА-Нефтяник»

Имя ему было выбрано в ходе народного голосования.

Имя новому маскоту ХК «СКА-Нефтяник» выбрали болельщики. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», прозвище необходимо было определить для введенного персонажа-талисмана — медведя, олицетворяющего мощь, храбрость и силу региона.

На голосование представили семь вариантов: Мишка (Миша, Михалыч, Мишаня), Гоша (Гошка), Бруно, Буря (Буряк), Лапа, Потапыч (Потап), СкаНик (Сканни). Последние два предложения, к слову, набирали большее количество голосов.

— Спасибо всем болельщикам, принявшим участие в голосовании за имя нашего нового маскота. Победителем стал Потапыч. Теперь Потапыч официально присоединяется к семье ХК "СКА-Нефтяник, — огласили итоговый результат в пресс-службе хоккейного клуба.

Также в клубе поспешили обрадовать болельщиков — маскот Жорка тоже продолжит поддерживать команду.

— Потапыч будет поддерживать команду вместе с нашим любимым Жоркой, — подчеркнули в ХК «СКА-Нефтяник».