Юрист рассказал, как вернуть долг без расписки

«Для заимодавца основной проблемой станет доказать, что заем вообще был, а также его размер и срок возврата. Проще говоря, чтобы вернуть деньги, придется доказать сам факт передачи денег, что это был именно заем, а не дарение, и размер долга», — рассказал Хаминский.