16 июня: какой сегодня праздник у православных верующих

Вторник, 16 июня 2026 года не является праздничным днём в православном календаре, так как на эту дату не выпадает ни один из двунадесятых или великих праздников. Однако в этот день в церкви чтут память мучеников и священномучеников. Кроме того, прославляют перенесение мощей благоверного царевича Димитрия из Углича в Москву (1606) и чествуют Югскую икону Божией Матери (1615). Святые дня 16 июня 2026 года в православной церкви чтут память: Мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мученицы Павлы девы (ок. 270−275). Лукиллиан — бывший языческий жрец, который в преклонном возрасте обратился в христианство. За проповеди и распространение веры во Христа, был схвачен и подвергнут пыткам, а затем заключён в темницу. Здесь он встретил четырёх отроков-исповедников: Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия. Он укреплял их в вере, убеждая оставаться верными. Все пятеро мучеников были приговорены к смерти. Святая Павла, помогавшая узникам-христианам, погребла тела мучеников. Позже она также пострадала за веру и приняла мученическую смерть. Священномученика Лукиана, епископа. Максиана пресвитера, Иулиана диакона, Маркеллина и Сатурнина в Бельгии (ок. 81−96). Священномученик Лукиан был просвещён апостолом Петром и принял крещение. Проповедовал Евангелие в Италии. По поручению папы Климента он в составе миссии, возглавляемой святым Дионисием Ареопагитом, отправился на проповедь в западные страны. Вместе со святыми Маркеллином и Сатурнином, пресвитером Максианом, диаконом Иулианом и святым Дионисием. Святой Маркеллин отправился в Испанию, святой Сатурнин — в Галлию, а святой Дионисий — в пределы Парисские. Лукиан с Максианом и Иулианом отправились в Бельгию. В Бельгии после проповеди Лукиана во христианство обратились многие язычники. Во время гонений императора Домициана святой Лукиан был схвачен, вместе с пресвитером Максианом и диаконом Иулианом. На суде они отказались отречься от Христа и были преданы мученической смерти. Согласно преданиям, после казни святой Лукиан Силой Божией встал, взял свою голову, перешёл через реку к месту своего погребения, которое сам избрал и только тогда упокоился. Это чудо обратило ко Христу около 500 язычников. Новомучеников: преподобномученика Киприана (1934) и священномученика Михаила пресвитера (1938). События дня 16 июня в православной церкви прославляют: Перенесение мощей благоверного царевича Димитрия из Углича в Москву (1606). Перенесение святых мощей благоверного царевича Димитрия из Углича в Москву совершилось в 1606 году. Святые мощи были положены в Архангельском соборе Московского Кремля. После многочисленных чудесных исцелений от святых мощей было установлено прославление царевича Димитрия трижды в год — рождение, убиение, перенесение мощей к Москве. Кроме того, в этот день отдают почести Югской иконе Божией Матери (1615).