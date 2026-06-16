В Хабаровском крае идут поиски пропавших у рек Нимелен и Упагда

По обращению районного отдела полиции Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю подключилось к обследованию водоёма. 12 июня на Хорпинской протоке во время рыбалки пропали двое мужчин — 44 и 46 лет. По предварительной информации, они отправились ставить сеть и не вернулись. Группа водолазов поисково спасательного отряда из Комсомольска на Амуре совершила 4 спуска за день, обследовав 1 200 кв. м дна и акватории. Поиски не дали результатов и продолжаются.