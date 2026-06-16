Ректор Сеченовского университета рассказал, как дожить до 120 лет

«Каждый человек должен взять на себя ответственность за свое здоровье, потому что медицина без этого не справится, она лишь инструмент. Долголетие начинается не в старости, а в 30, 40, 50 лет — через грамотную профилактику, регулярный мониторинг показателей здоровья и правильный образ жизни», — сказал Глыбочко, отвечая на вопрос, когда россияне начнут жить до 120 лет.