Ректор Сеченовского университета рассказал, как дожить до 120 лет

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Путь к увеличению продолжительности жизни до 120 лет лежит через грамотную профилактику, регулярный мониторинг показателей здоровья и правильный образ жизни, заявил в интервью РИА Новости ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.
«Каждый человек должен взять на себя ответственность за свое здоровье, потому что медицина без этого не справится, она лишь инструмент. Долголетие начинается не в старости, а в 30, 40, 50 лет — через грамотную профилактику, регулярный мониторинг показателей здоровья и правильный образ жизни», — сказал Глыбочко, отвечая на вопрос, когда россияне начнут жить до 120 лет.
Ректор добавил, что в России уже формируется культура здорового долголетия в том числе благодаря инновационным технологиям. По словам собеседника агентства, метаболомный скрининг уже сегодня позволяет выявлять риски целого ряда хронических заболеваний задолго до появления симптомов, а нейросети на ЭКГ видят угрозу сердечной недостаточности за три-пять лет.
«Люди сегодня готовы управлять своим здоровьем вместе с врачом. Поэтому достижение здорового долголетия — цель абсолютно достижимая. И мы уже на этом пути», — заключил Глыбочко.