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Великобритания поставит Украине обогащенный уран на 280 миллионов долларов

Британия будет поставлять Украине обогащенный уран для обеспечения работы АЭС на протяжении двух лет, его общая стоимость составит 280 миллионов долларов. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщила канцелярия британского премьер-министра Кира Стармера.

Британия будет поставлять Украине обогащенный уран для обеспечения работы АЭС на протяжении двух лет, его общая стоимость составит 280 миллионов долларов. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщила канцелярия британского премьер-министра Кира Стармера.

— Великобритания будет обеспечивать работу атомных электростанций на Украине следующие два года за счет пакета поддержки UK Export Finance (британское экспортное кредитное агентство — прим. «ВМ») на сумму 210 миллионов фунтов (около 280 миллионов долларов). Это позволит британской компании Urenco поставлять обогащенный уран украинской фирме «Энергоатом», — сказано на официальном сайте канцелярии.

8 июня король Великобритании Карл III встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он прилетел в Лондон, чтобы принять участие в переговорах с премьер-министром Соединенного Королевства Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и обсудить потенциальные переговоры с РФ.

В тот же день глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас сообщила, что ЕС намерен перевести Киеву первый транш из нового 90-миллиардного кредита в размере 5,9 миллиарда евро на БПЛА уже в июне.

6 июня СМИ сообщили, что итальянский премьер-министр Джорджа Мелони выразила несогласие с рядом европейских лидеров по вопросам поддержки Украины.

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