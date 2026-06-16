Трамп: США не заплатят Ирану 300 миллионов долларов, это фейк

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что сообщения о выплате Ирану 300 миллионов долларов являются ложными.
Он назвал их «фейком».
«История о том, что США платят Ирану 300 миллионов долларов, — это фейковые новости», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
При этом он не уточнил, о каких именно 300 миллионах идёт речь.
По данным Financial Times, рассматривается возможность создания инвестиционного фонда на 300 миллиардов долларов, к которому Иран может получить доступ.
Соединённые Штаты и Иран подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии в пятницу.
Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Ираном была подписана, а Ормузский пролив уже частично открыт для судоходства.
По словам директора Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семёна Багдасарова, Израиль предпримет все возможные усилия для срыва перемирия между Тегераном и США, и попытается затянуть экономическую блокаду Ирана.