Юрист разъяснил способы возврата долга при отсутствии расписки

Юрист Александр Хаминский рассказал РИА Новости, что гражданину России, отдавшему деньги в долг без расписки, для их возврата необходимо доказать сам факт передачи средств, а также размер долга и срок возврата.
По его словам, основная проблема для заимодавца — доказать, что заём вообще имел место, что это был именно заём, а не дарение, и какова точная сумма долга. Согласно общему правилу, договор займа требует обязательной письменной формы, если сумма превышает 10 тысяч рублей либо если заимодавцем является юридическое лицо.
Такой договор может быть составлен в виде расписки и должен содержать информацию о сторонах, сумму, срок и порядок возврата. Несоблюдение письменной формы не делает договор недействительным, но лишает стороны права ссылаться на свидетельские показания при спорах.
Хаминский отметил, что доказанный факт перевода денег через банк может существенно помочь в возврате долга: поступление средств на счёт заёмщика уже накладывает на него обязательства, и даже если не удастся доказать, что это был заём, деньги можно будет признать неосновательным обогащением и вернуть на этом основании.
Среди других возможных доказательств юрист назвал переписку с заёмщиком, из которой следует обсуждение условий займа и срока возврата, а также частичный возврат денег или признание долга в переписке.