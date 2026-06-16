Юрист разъяснил способы возврата долга при отсутствии расписки

Хаминский отметил, что доказанный факт перевода денег через банк может существенно помочь в возврате долга: поступление средств на счёт заёмщика уже накладывает на него обязательства, и даже если не удастся доказать, что это был заём, деньги можно будет признать неосновательным обогащением и вернуть на этом основании.