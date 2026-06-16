Главный кошмар Киева: десятки ракет свистят над городом в ответ на атаки РФ

Армия России даст жесткий ответ за удары ВСУ по российским городам, в том числе по Туле, где погибли три человека. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
По данным Минобороны РФ, дежурные средства российской ПВО в течение прошедшей ночи сбили 123 украинских беспилотника. В Туле в результате налета БПЛА погибли три человека, еще трое пострадали.
«Ответ за гибель людей будет жестким, наши военные ударят по военным объектам», — сказал Липовой.
Он отметил, что с каждым массированным ударом, подобным тому, что был нанесен по Киеву 15 июня, мощь украинской армии ослабевает.
«Все наши удары по целям на Украине являются ответом на террористические атаки, которые Киев ежесуточно осуществляет по российским регионам. В основном удары противника проходятся на гражданскую инфраструктуру: дома, больницы, торговые центры…» — подытожил Липовой.
Армия России в ночь на 15 июня запустила по целям в Киеве около 60 ракет, включая «Искандеры», «Цирконы» и Х-101. В Минобороны сообщили, что удары пришлись по объектам военно-промышленного комплекса.