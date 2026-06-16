В ГД предложили сделать бесплатным среднее профессиональное образование

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Среднее профессиональное основание (СПО) должно быть полностью бесплатным. Об этом ТАСС заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Нужно полностью отказаться от платного образования в системе СПО и сделать его абсолютно бесплатным. Многие дети идут учиться в техникумы, чтобы поскорей “встать на ноги”, побыстрей начать зарабатывать деньги», — сказал Миронов.
По его мнению, также необходимо увеличить зарплату преподавателей системы СПО.
«Заработная плата преподавателей техникумов, колледжей, как и школьных учителей, должна быть не менее 200% от средней региональной зарплаты, и наша партия будет добиваться решения этого вопроса», — добавил парламентарий.