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В ГД предложили сделать бесплатным среднее профессиональное образование

По мнению председателя «Справедливой России» Сергея Миронова, также необходимо увеличить зарплату преподавателей СПО.

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Среднее профессиональное основание (СПО) должно быть полностью бесплатным. Об этом ТАСС заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Нужно полностью отказаться от платного образования в системе СПО и сделать его абсолютно бесплатным. Многие дети идут учиться в техникумы, чтобы поскорей “встать на ноги”, побыстрей начать зарабатывать деньги», — сказал Миронов.

По его мнению, также необходимо увеличить зарплату преподавателей системы СПО.

«Заработная плата преподавателей техникумов, колледжей, как и школьных учителей, должна быть не менее 200% от средней региональной зарплаты, и наша партия будет добиваться решения этого вопроса», — добавил парламентарий.