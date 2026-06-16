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В Красноярске у молодого водителя после 60 штрафов хотят забрать машину

В Красноярске прокуратура настаивает на конфискации автомобиля у 18-летнего злостного нарушителя ПДД.

В Красноярске прокуратура настаивает на конфискации автомобиля у 18-летнего злостного нарушителя ПДД.

Сообщается, что у парня никогда не было водительских прав, но это не мешало ему регулярно ездить по городу. Только за 2025 год госавтоинспекторы привлекли его к ответственности более 60 раз, выписав штрафы на 100 тысяч рублей, которые он оплатил.

«А в 2024 году, когда ему едва исполнилось 16 лет, его наказывали за пьяную езду без прав: оштрафовали на 30 тыс. рублей по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ. Через год ночью, выпив две бутылки пива, он сел за руль своей Lada 2107 и отправился кататься по городу. На улице Седова петлявший по дороге автомобиль заметили инспекторы ДПС. Парень проигнорировал требование об остановке, а когда всё же припарковался, выскочил из салона и попытался убежать, но его догнали и применили наручники. Освидетельствование показало 0,371 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе», — рассказали в надзорном ведомстве.

Теперь 18-летний водитель стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Вину он признал. Его автомобиль арестовали, решение о наказании примет суд.

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