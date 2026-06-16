В Красноярске у молодого водителя после 60 штрафов хотят забрать машину

«А в 2024 году, когда ему едва исполнилось 16 лет, его наказывали за пьяную езду без прав: оштрафовали на 30 тыс. рублей по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ. Через год ночью, выпив две бутылки пива, он сел за руль своей Lada 2107 и отправился кататься по городу. На улице Седова петлявший по дороге автомобиль заметили инспекторы ДПС. Парень проигнорировал требование об остановке, а когда всё же припарковался, выскочил из салона и попытался убежать, но его догнали и применили наручники. Освидетельствование показало 0,371 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе», — рассказали в надзорном ведомстве.