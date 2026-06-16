ИРНИТУ открыл новую магистерскую программу по проектированию систем управления для нефтегазохимической отрасли

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. ИРНИТУ запускает программу для магистрантов «Проектирование систем управления технологическим оборудованием нефтегазохимических производств» по направлению подготовки «Технологические машины и оборудование».
В новой магистратуре предусмотрено 14 бюджетных мест.
Открытие программы связано с реализацией национальных проектов «Новые материалы и химия» и «Создание системы подготовки кадров для большой химической промышленности», в рамках которых в Иркутской области стартуют новые производственные мощности.
Новую магистерскую программу курирует доцент кафедры автоматизации и управления Института высоких технологий Юрий Голодков. Он подчеркивает стратегическую важность этого направления для развития региона:
"Программа разработана в ответ на высокий спрос на рынке труда. Выпускники могут стать инженерами нового поколения, работать с передовым оборудованием и решать сложные задачи на стыке механики, химии и IT.
Поддержка молодых учёных и исследователей, вовлечение их в активные научные проекты позволяет повысить эффективность подготовки кадров высшей квалификации, способных вносить существенный вклад в индустриальное развитие Восточной Сибири, повышает привлекательность вуза для потенциальных студентов и работодателей".
Магистранты получат возможность с первого года обучения участвовать в реальных научных исследованиях под руководством ведущих ученых ИРНИТУ. Они смогут освоить уникальные компетенции в области цифровых технологий и автоматизации, которые сделают их востребованными специалистами.
Изучение теории и практики проектирования систем управления предусмотрено на реальном оборудовании в тесном сотрудничестве с действующими предприятиями региона.
Выпускники программы получат навыки проектирования и эксплуатации автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), включая программирование промышленных контроллеров (ПЛК), работу со SCADA-системами и диагностику сложных комплексов.
Таким образом, приобретенные знания и навыки будут полностью соответствовать актуальным требованиям рынка труда, что гарантирует высокую конкурентоспособность выпускников и успешное карьерное развитие в ведущих компаниях нефтегазохимической отрасли России.
Подробные правила приема в магистратуру на 2026/2027 учебный год опубликованы на сайте ИРНИТУ https://www.istu.edu/abiturientu/magistratura.
По всем вопросам поступления обращаться в Центральную приемную комиссию вуза: 405−405, e-mail: cpk@istu.edu.
Напомним, что приемная кампания в ИРНИТУ стартует 20 июня. В 2026 году количество бюджетных мест, выделенных Минобрнауки РФ Иркутскому политеху, осталось на уровне минувшего года — 2686 (в 2025 году — 2684).
По направлениям бакалавриата выделено 1280 мест, специалитета — 399, магистратуры — 617, СПО — 320. В аспирантуре предусмотрено 70 бюджетных мест, что на 30% больше по сравнению с прошлым годом.
Информацию предоставил Юрий Голодков.