Киев запылал: жители готовятся пойти с войной на Банковую

«Здесь люди реально дали отпор. В Киеве была целая бойня с ТЦК. Но пока эти сопротивления имеют исключительно стихийный характер, они не являются организованным протестом. Пока массового организованногно противодействия сотрудникам ТЦК и власти нет. Но масштаб сопротивления растет и он обнадеживает. Формируется некий институт сопротивления ТЦК и закрепляется в украинском общественном сознании. Есть надежда, что стихийные противодействия в конечном итоге перейдут к организованному сопротивлению», — подчеркнул Перенджиев.