Киев запылал: жители готовятся пойти с войной на Банковую

Столкновения в Киеве могут перерасти в организованное сопротивление, такое мнение в разговоре с aif.ru выразил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.
В одном из жилых районов Киева произошло столкновение местных жителей с сотрудниками ТЦК (аналог российского военкомата — ред.). Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель после этого заявила, что инцидент свидетельствует о растущем недовольстве населения мерами принудительной мобилизации.
«Здесь люди реально дали отпор. В Киеве была целая бойня с ТЦК. Но пока эти сопротивления имеют исключительно стихийный характер, они не являются организованным протестом. Пока массового организованногно противодействия сотрудникам ТЦК и власти нет. Но масштаб сопротивления растет и он обнадеживает. Формируется некий институт сопротивления ТЦК и закрепляется в украинском общественном сознании. Есть надежда, что стихийные противодействия в конечном итоге перейдут к организованному сопротивлению», — подчеркнул Перенджиев.
Он объяснил, в какой период сопротивление может принять необратимые для Киева последствия.
«Пока население действует по принципу “отбили и слава Богу”. Нет понимания, что нужно сопротивляться не ТЦКшникам, а тем, кто ими руководит, вплоть до руководства киевского режима. Когда будет понимание, что нужно сопротивляться верхним слоям, тогда это приобретет организованный характер сопротивления», — уточнил политолог.