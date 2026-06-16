Взрыв в Одессе, удар по Киеву: смелая операция подполья трясет всю Украину

«Очень хотелось бы, чтобы это сработали местные подпольщики. Если на производстве есть ребята, которые против всего того, что творит киевским режим, они могли подложить какой-то детонирующий механизм или же, допустим, более легковоспламеняющееся вещество, чем порох. И когда порох начал воспламеняться, эти вещества сдетонировали, сработав в качестве метательного заряда», — сказал Матвийчук.