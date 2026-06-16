Взрыв в Одессе, удар по Киеву: смелая операция подполья трясет всю Украину

К взрыву ракет «Фламинго» в Одессе могут быть причастны подпольщики, допустил в эксклюзивном интервью aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Ранее стало известно о взрывах и пожаре в Одессе. Как было отмечено, в районе улицы 25-й Чапаевской дивизии произошла детонация при попытке запуска крылатых ракет «Фламинго».
«Очень хотелось бы, чтобы это сработали местные подпольщики. Если на производстве есть ребята, которые против всего того, что творит киевским режим, они могли подложить какой-то детонирующий механизм или же, допустим, более легковоспламеняющееся вещество, чем порох. И когда порох начал воспламеняться, эти вещества сдетонировали, сработав в качестве метательного заряда», — сказал Матвийчук.
Эксперт объяснил, что внедрение в конструкцию ракеты постороннего инициатора взрыва способно спровоцировать мгновенную детонацию всего топливного заряда сразу после подачи пускового импульса. В результате это приводит к уничтожению техники на позиции.
«Думаю, что ущерб от взрыва был нанесен не такой уж и большой. Если ракета взорвалась на пусковой установке, то она выведена из строя, и всё, больше там ничего нет», — подытожил Матвийчук.
Ранее Матвийчук отметил, что причиной взрыва крылатых ракет «Фламинго» во время попытки их запуска в Одессе могло стать использование некондиционного, просроченного твёрдого топлива.
Как сообщалось, ВС РФ в ходе массированного удара по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины поразили завод «Маяк» в Киеве. По данным ведомства, предприятие занималось производством боевых частей для беспилотных летательных аппаратов, а также стартовых ускорителей для крылатых ракет «Фламинго».