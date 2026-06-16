Почти 35 тысяч человек отпраздновали 398-летие Красноярска на «ЯРких БЕРЕГАХ»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В минувшие выходные краевая столица праздновала свое 398-летие. В эти дни работали множество площадок, в том числе и «ЯРкие БЕРЕГА». За два дня площадки городского летнего проекта посетили более 34 тысяч человек.
На Центральной набережной работали более 50 игровых и творческих локаций. Красноярцы могли посетить спортивные площадки, фотозоны, мастер-классы, а также посмотреть выступления по спортивной аэробике, гимнастике и самбо.
Одним из главных событий стал первый Кубок главы города по конструированию, сообщает пресс-служба городской администрации. В нем приняли участие 379 школьников. Победителем стал 11-летний ученик лицея № 7 Семен Шпаков, который справился с заданием всего за девять минут.
В концертной программе приняли участие Красноярский камерный оркестр, ансамбль казачьей песни «Братина», фолк-проект «Оберег», артисты Красноярского музыкального театра и другие коллективы. Вечером для красноярцев выступила кавер-группа «Бис-Квит» из Санкт-Петербурга.
Во второй день праздника на набережной работали семейные и спортивные площадки, проходили конкурсы, творческие мастер-классы и соревнования по экстремальным видам спорта.
Завершилось празднование концертом группы «Яхонт». Музыканты исполнили самые известные песни, включая композицию «Мой Красноярск», которую вместе с артистами пели горожане.