Почти 35 тысяч человек отпраздновали 398-летие Красноярска на «ЯРких БЕРЕГАХ»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В минувшие выходные краевая столица праздновала свое 398-летие. В эти дни работали множество площадок, в том числе и «ЯРкие БЕРЕГА». За два дня площадки городского летнего проекта посетили более 34 тысяч человек.