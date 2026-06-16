Эксперт Гукасова раскрыла размер пенсии никогда не работавших россиян

По словам эксперта, отсутствие официального трудового стажа не лишает человека права на пенсионное обеспечение. Однако в таком случае речь идёт не о страховой, а о социальной пенсии.
«Граждане, никогда не работавшие официально, и, как следствие, не сформировавшие требуемых пенсионных прав (страховой стаж не менее 15 лет и индивидуальный пенсионный коэффициент не менее 30), не лишаются права на пенсионное обеспечение. Для данной категории законодательством предусмотрена социальная пенсия по старости», — сообщила Гукасова.
Эксперт уточнила, что в 2026—2027 годах мужчины смогут оформить такую пенсию с 69 лет, а женщины — с 64 лет. Эти требования действуют для граждан, которые не накопили необходимый стаж и количество пенсионных коэффициентов для назначения страховой пенсии.
По последним данным, средний размер социальной пенсии в России составляет 16 583 рубля. Размер выплаты зависит от действующих норм пенсионного законодательства и ежегодной индексации.
Ранее сообщалось, что в июле прибавку к пенсии получат несколько категорий граждан. Доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что повышенные выплаты назначат пенсионерам, которым исполнилось 80 лет, а также гражданам, впервые получившим I группу инвалидности. Для них фиксированная часть пенсии увеличится вдвое и составит 19 169,38 рубля вместо 9 584,69 рубля. Кроме того, перерасчёт смогут оформить пенсионеры с иждивенцами и граждане, подтвердившие не менее 30 лет сельского стажа.
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