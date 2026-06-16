Эксперт Гукасова раскрыла размер пенсии никогда не работавших россиян

Ранее сообщалось, что в июле прибавку к пенсии получат несколько категорий граждан. Доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что повышенные выплаты назначат пенсионерам, которым исполнилось 80 лет, а также гражданам, впервые получившим I группу инвалидности. Для них фиксированная часть пенсии увеличится вдвое и составит 19 169,38 рубля вместо 9 584,69 рубля. Кроме того, перерасчёт смогут оформить пенсионеры с иждивенцами и граждане, подтвердившие не менее 30 лет сельского стажа.