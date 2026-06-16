Названа возможная причина смерти 12-летнего подростка в Уссурийске: речь идёт о вейпе

В Приморском крае найден мёртвым 12-летний подросток, причиной его гибели могло стать курение вейпа. Трагедия произошла в Уссурийске, информирует в пресс-служба Минздрава края.
«В Уссурийске вчера с признаками быстро наступившей смерти погиб подросток, 12 лет. Из наиболее вероятных причин врачи отметили курение вейпа. Обстоятельства устанавливаются», — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
В прокуратуре Приморского края информировали, что тело мальчика обнаружила его мать. Ведомство проводит проверку по факту гибели подростка.
Ранее пульмонолог Бекетов заявил, что вейпы и электронные сигареты могут вызывать рак легкого и полости рта и перечислил признаки, когда курильщикам нужно проверить здоровье.
В то же время онколог Щетинин опроверг медицинские доводы за запрет вейпов.
Также сообщалось, что скрытой угрозой вейпинга может быть аллергия. Врач Устинова перечислила признаки аллергии на вейпы здесь на KP.RU.