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Названа возможная причина смерти 12-летнего подростка в Уссурийске: речь идёт о вейпе

Минздрав: вейпинг мог стать причиной смерти подростка в Уссурийске.

Источник: Комсомольская правда

В Приморском крае найден мёртвым 12-летний подросток, причиной его гибели могло стать курение вейпа. Трагедия произошла в Уссурийске, информирует в пресс-служба Минздрава края.

«В Уссурийске вчера с признаками быстро наступившей смерти погиб подросток, 12 лет. Из наиболее вероятных причин врачи отметили курение вейпа. Обстоятельства устанавливаются», — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В прокуратуре Приморского края информировали, что тело мальчика обнаружила его мать. Ведомство проводит проверку по факту гибели подростка.

Ранее пульмонолог Бекетов заявил, что вейпы и электронные сигареты могут вызывать рак легкого и полости рта и перечислил признаки, когда курильщикам нужно проверить здоровье.

В то же время онколог Щетинин опроверг медицинские доводы за запрет вейпов.

Также сообщалось, что скрытой угрозой вейпинга может быть аллергия. Врач Устинова перечислила признаки аллергии на вейпы здесь на KP.RU.