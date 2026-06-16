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Тайна под Сумами: мощные удары взорвали подземный город с офицерами НАТО

Названы главные цели для ударов ВС РФ в Шостке. Подпольщик Лебедев в эксклюзивном интервью aif.ru сообщил о серии взрывов в городе Сумской области.

Источник: Аргументы и факты

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл, по каким целям в городе Шостка Сумской области наносятся основные удары.

Как сообщалось, в Шостке в ночь на 15 июня прогремело порядка 20 мощных взрывов.

Как отметил Лебедев, ключевыми военными объектами для ВСУ в этом городе остаются химические производства и подземные мощности, а сама территория насыщена живой силой противника, включая иностранных наёмников.

«Важные для ВСУ объекты там — химические производства. Прежде всего, индустриальный парк “Шостка” и завод “Импульс”, который в основном находится под землёй. Также в пригородах Шостки, в небольших сёлах, дислоцируется много высокопоставленных военных, в том числе колумбийских наёмников. Сам же завод является наиболее значимым объектом на всей линии соприкосновения», — заявил Лебедев.

Он отметил, что вокруг этих стратегических предприятий действует множество небольших подразделений противника, которые постоянно пытаются проникнуть на контролируемую российскими силами территорию.

«Мелкие подразделения, конечно, там есть: связисты, операторы дронов. Все они мелкими группами стараются выйти на ЛБС либо проникнуть на нашу территорию как ДРГ. В основном работа ведётся по ним», — сказал Лебедев.

Касаясь масштаба и номенклатуры хранящихся в Шостке боеприпасов, Лебедев подчеркнул, что через этот узел проходит широчайший спектр вооружений.

«Это ЛБС, и хранится там почти всё: и патроны от пистолетов, и ракеты. Там располагается один из самых больших при Советском Союзе научно-исследовательских институтов по химической промышленности, есть целые подземные города… Но что сохранилось в Шостке на данный момент, а что нет, сказать наверняка сложно. Большая часть, думаю, уничтожена», — резюмировал Лебедев.

Ранее Лебедев отметил, что интенсивность российских атак на объекты ВСУ в Шостке может свидетельствовать о скором начале решающей фазы боев за этот населенный пункт.

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