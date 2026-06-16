Тайна под Сумами: мощные удары взорвали подземный город с офицерами НАТО

«Это ЛБС, и хранится там почти всё: и патроны от пистолетов, и ракеты. Там располагается один из самых больших при Советском Союзе научно-исследовательских институтов по химической промышленности, есть целые подземные города… Но что сохранилось в Шостке на данный момент, а что нет, сказать наверняка сложно. Большая часть, думаю, уничтожена», — резюмировал Лебедев.