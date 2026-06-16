Жительница Хакасии возмутилась рекламой сауны с голой девушкой

Жительница хакасской столицы возмутились рекламой сауны, на которой изображена голая девушка. Из одежды на ней — только березовые листья и веник. Женщина считает, что такому нет места на всеобщем обозрении, более того — недалеко от храма.
Хакасские антимонопольщики, получив жалобу, собрали экспертный совет. Мнение разделились. Одни эксперты посчитали, что модель на баннере изображена в том виде, в каком обычно люди ходят в баню и сауну. К тому же можно подумать, что она находится в открытом купальнике, просто тот прикрыт веником.
Однако другие возразили: по улицам в таком виде не хотят, это нарушение общественных норм. Кроме того, баннер видят дети. Большинством экспертов реклама была признана неэтичной. Заявление возмущенной горожанки принято, заведено дело по признакам нарушения рекламного законодательства, рассказали в пресс-службе ведомства.