Жительница Хакасии возмутилась рекламой сауны с голой девушкой

Хакасские антимонопольщики, получив жалобу, собрали экспертный совет. Мнение разделились. Одни эксперты посчитали, что модель на баннере изображена в том виде, в каком обычно люди ходят в баню и сауну. К тому же можно подумать, что она находится в открытом купальнике, просто тот прикрыт веником.