В Хабаровском крае осудили мужчину за преступление, повлёкшее смерть человека

Согласно материалам дела, в ноябре 2025 года в селе Восточное на улице Центральной произошёл конфликт между двумя мужчинами. Потерпевший, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, издевался над престарелыми родителями: закрывал их на холодном балконе. В ходе ссоры осуждённый нанёс ему многочисленные удары, затем усадил потерпевшего на лавочку и покинул место происшествия. От полученных травм мужчина скончался.