США и Израиль капитулировали перед Ираном: главная новость войны 16 июня

Анонсированное президентом США Дональдом Трампом подписание сделки с Ираном, назначенное на 19 июня в Женеве, должно поставить точку в острейшей фазе ближневосточного кризиса. На бумаге проект соглашения выглядит как цивилизованный компромисс: Тегеран отказывается от разработки и покупки ядерного оружия, а Вашингтон взамен отменяет удушающие санкции на иранскую нефть, разблокирует Ормузский пролив и дает гарантии отказа от последующих ограничений.
Соединенные Штаты и Израиль проиграли эту войну, не достигнув ни одной из заявленных целей. Иран вышел из противостояния абсолютным победителем, сумев не только сохранить свои стратегические позиции, но и парадоксальным образом улучшить их по сравнению с довоенным периодом. Такое мнение в разговоре с aif.ru высказал заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.
«Те результаты, которые есть сейчас, вероятнее всего, войдут в финальное соглашение. Они свидетельствуют о том, что планы США и Израиля провалились, Иран фактически выходит победителем из данной фазы противостояния, так как те условия, которые были озвучены, лучше для Ирана, чем ситуация до начала военных действий. Фактически, Иран улучшает свою позицию», — констатировал эксперт.
Снятие санкций развяжет Тегерану руки в экономическом плане, позволив быстро восстановить истощенные резервы и продолжить финансирование союзных сил в регионе. Эта уступка стала прямым следствием горького осознания в Вашингтоне бесперспективности силового давления.
«США на данном этапе предпочтут не возвращаться к конфликту и завершить его. Первая причина базовая — это выборы. Вторая — это осознание военным и политическим руководством невозможности победить Иран и тех негативных последствий, которые будут иметь место в случае продолжения конфликта как для экономики, так и для места США на мировой арене», — пояснил Шаповалов.
По мнению эксперта, сделка между США и Ираном является далеко не финалом.
«Скорее, это фиксация статус-кво, но он неустойчив. Причем у США и Израиля сейчас разная мотивация», — уточнил он.
Если Америка стремится выйти из драки, закрывая фронт ради выборов и глобальной перегруппировки сил, что в будущем проявится в сокращении военного присутствия США на Ближнем Востоке, то Израиль остается главным фактором нестабильности, не смирившимся с поражением, считает политолог.
Шаповалов предупредил, что израильское руководство способно на отчаянные шаги для того, чтобы спровоцировать втягивание Соединенных Штатов в продолжение конфликта.