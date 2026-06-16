В Красноярске в магазине «Кари» нашли подозрительные детские товары

В ходе плановой проверки магазина «Кари» в красноярском торговом комплексе «Атмосфера дома» Роспотребнадзор выявил нарушения требований технического регулирования.
Специалисты обнаружили в продаже детские товары с ненадлежащей маркировкой. Так, на сланцах, колготках и нижнем белье не было информации о том, где и когда они были изготовлены, и едином знаке обращения на рынке. А на сумочке для девочек, помимо этих нарушений, отсутствовала информация о материале, из которого изготовлено изделие, а также инструкция по эксплуатации и уходу.
«Между тем, полная и достоверная маркировка детской продукции — это обязательное требование законодательства, призванное обеспечить правильный выбор и безопасность маленьких потребителей. Все товары с ненадлежащей маркировкой были сняты с реализации. По факту выявленных нарушений администратор магазина привлечен к административной ответственности в виде штрафа 10 000 рублей, он уже оплачен», — рассказали в Роспотребнадзоре.
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