В Красноярске в магазине «Кари» нашли подозрительные детские товары

Специалисты обнаружили в продаже детские товары с ненадлежащей маркировкой. Так, на сланцах, колготках и нижнем белье не было информации о том, где и когда они были изготовлены, и едином знаке обращения на рынке. А на сумочке для девочек, помимо этих нарушений, отсутствовала информация о материале, из которого изготовлено изделие, а также инструкция по эксплуатации и уходу.