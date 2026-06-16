В Красноярске оштрафовали администратора крупного обувного магазине

В Красноярске оштрафовали администратора обувного магазина, принадлежащего крупной федеральной сети. Сам магазин находится на территории торгового комплекса «Атмосфера дома» на улице Вавилова.
В ходе плановой проверки специалисты регионального управления Роспотребнадзора обнаружили нарушения требований технического регулирования. В реализации находились детские товары с ненадлежащей маркировкой. Например, на детских сланцах, колготках и нижнем белье не было информации о том, где и когда они были изготовлены, едином знаке обращения на рынке (ЕАС). А на детской сумочке для девочек не было информации о материале, из которых она изготовлена, нет инструкции по эксплуатации и уходу.
Между тем, полная и достоверная маркировка детской продукции — это обязательное требование законодательства, призванное обеспечить правильный выбор и безопасность маленьких потребителей.
Все детские товары с ненадлежащей маркировкой были сняты с реализации. Штраф составил 10 тысяч рублей и уже оплачен.