В Красноярске оштрафовали администратора крупного обувного магазине

В ходе плановой проверки специалисты регионального управления Роспотребнадзора обнаружили нарушения требований технического регулирования. В реализации находились детские товары с ненадлежащей маркировкой. Например, на детских сланцах, колготках и нижнем белье не было информации о том, где и когда они были изготовлены, едином знаке обращения на рынке (ЕАС). А на детской сумочке для девочек не было информации о материале, из которых она изготовлена, нет инструкции по эксплуатации и уходу.