За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 17 пожаров, погибших нет

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Игарке загорелось неэксплуатируемое двухэтажное здание.
Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. На месте работали четыре человека и две единицы техники. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем.
В деревне Красновка Ачинского округа пожар произошел в жилом доме. Огонь уничтожил веранду и кровлю на общей площади около 91 квадратного метра. Возгорание ликвидировали 14 человек и три единицы техники. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание.
Также за сутки зарегистрировано одно происшествие на воде. В районе поселка Тартат перевернулась лодка, в которой находились двое мужчин. Их спасли местные рыбаки, никто не пострадал, сообщили в краевом МЧС.