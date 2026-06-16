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За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 17 пожаров, погибших нет

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Игарке загорелось неэксплуатируемое двухэтажное здание.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Игарке загорелось неэксплуатируемое двухэтажное здание.

Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. На месте работали четыре человека и две единицы техники. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем.

В деревне Красновка Ачинского округа пожар произошел в жилом доме. Огонь уничтожил веранду и кровлю на общей площади около 91 квадратного метра. Возгорание ликвидировали 14 человек и три единицы техники. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание.

Также за сутки зарегистрировано одно происшествие на воде. В районе поселка Тартат перевернулась лодка, в которой находились двое мужчин. Их спасли местные рыбаки, никто не пострадал, сообщили в краевом МЧС.

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