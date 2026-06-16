В Краматорске начались хаос и паника: элиту НАТО вывозят, остальных бросают

«Очень часто под ноги бросают также не особо квалифицированных наемников. Это чаще всего касается выходцев из латиноамериканских стран. Это наименее квалифицированная военная сила, состоящая в основном из малоимущих, которые приехали поправить свое благосостояние на войне с Россией и очень редко имеют хорошие военные навыки», — пояснил Гагин.