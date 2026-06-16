Telegraph: британец первым в истории один обогнул Землю тремя способами

Британский путешественник Джеймс Кетчелл стал первым человеком в истории, который в одиночку смог обогнуть Землю тремя различными способами, используя сушу, воздух и море, написала газета The Daily Telegraph.
43-летний мужчина закончил свою очередную поездку в порту Госпорт на юге Англии. Он отправился в кругосветное плавание на 12-метровой лодке Mindset. Это путешествие началось в июле 2025 года.
В море Кетчелл проплыл 55 тысяч километров, пройдя рядом с островом Лансароте в Испании и портом Ресифи в Бразилии. Кроме того, путешественник появлялся возле Кейптауна в ЮАР, Хобарта в Тасмании и Ушуаю в Аргентине.
В 2013 году британец обогнул Землю на велосипеде. Он проехал 29 тысяч километров. В 2019 году Кетчелл совершил кругосветное путешествие на гироплане. В течение 175 дней он пролетел 44 тысяч километров.
Кроме того, он также пересекал Атлантический на вёсельной лодке (2010 год). В 2011 году путешественник покорил Эверест. После завершения кругосветного плавания Кетчелл с иронией обратился к Илону Маску и предположил, что следующей его целью может стать Марс.
Напомним, в январе сообщалось, что в горных районах Перу немецкий экологический активист Флориан Берг, который отправился в одиночное кругосветное путешествие на велосипеде, погиб от удара молнии. Тело путешественника обнаружили местные пастухи.