Telegraph: британец первым в истории один обогнул Землю тремя способами

Кроме того, он также пересекал Атлантический на вёсельной лодке (2010 год). В 2011 году путешественник покорил Эверест. После завершения кругосветного плавания Кетчелл с иронией обратился к Илону Маску и предположил, что следующей его целью может стать Марс.