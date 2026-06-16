«Дисциплина и любовь к предмету»: в Красноярском крае появились первые 49 стобалльников ЕГЭ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае стали известны первые результаты ЕГЭ по литературе, истории и химии. По итогам этих экзаменов максимальные 100 баллов получили 49 выпускников, сообщили в краевом минобре.
Среди первых стобалльников — школьники из разных территорий края. Они уже выбрали будущие профессии: медицину, театр, филологию, юриспруденцию и государственную службу.
Софья Симкина из Балахтинской школы № 1 имени Героя Советского Союза Ф. Л. Каткова получила 100 баллов по химии. Выпускница планирует поступать в КрасГМУ имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого на стоматологию. В будущем она хотела бы стать стоматологом и рассматривает возможность работать в Красноярском крае.
«Я начала готовиться к ЕГЭ с 10 класса. Занималась самостоятельно и с помощью онлайн-школы, каждый день по несколько часов. Чтобы получить высший балл, необходима самодисциплина и любовь к предмету», — рассказала Софья.
Мария Новикова из Кодинской школы № 3 сдала на 100 баллов литературу. Она собирается поступать в театральный вуз и уже прошла часть вступительных испытаний. Девушка рассматривает варианты обучения в Москве и Красноярске, а в будущем хочет стать актрисой театра и кино.
По словам Марии, любовь к литературе ей привила мама: с детства они много читали вместе. На экзамене выпускнице попалась тема сочинения о неоднозначности авторского отношения к образу Пугачева в «Капитанской дочке» А. С. Пушкина.
Еще одна стобалльница по литературе — Анастасия Добровольская из Тасеевской школы № 2. Она планирует поступать в СФУ или КГПУ имени В. П. Астафьева на филологический факультет. В будущем Анастасия хотела бы стать учителем русского языка и литературы.
«Много читала, тренировалась в написании сочинений. Чтобы получить высший балл, нужно верить в себя и обязательно готовиться к экзамену, а не надеяться на удачу», —}отметила выпускница.
Диана Левенок из школы № 12 Минусинска получила 100 баллов по истории. Она собирается поступать в СФУ на юридический факультет и в будущем видит себя на государственной службе, в том числе рассматривает профессию прокурора.
Свой результат Диана посвятила школьному учителю Наталье Лалетиной. По словам выпускницы, экзамен был непростым, но подготовиться к нему можно и без репетиторов, если читать дополнительную литературу и использовать бесплатные образовательные ресурсы.