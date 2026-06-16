Случаи сальмонеллеза в 2025 году фиксировали почти во всех регионах России

При этом в ведомстве отметили, что распределение заболеваемости по территории страны было неравномерным. Единичные случаи зарегистрированы в Чукотском, Ненецком автономных округах и Республике Тыва. В 25 регионах отмечается рост заболеваемости по сравнению с СМУ. Наибольший рост заболеваемости наблюдался в Курганской области, Карачаево-Черкессии и Костромской области.