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Случаи сальмонеллеза в 2025 году фиксировали почти во всех регионах России

При этом в целом заболеваемость снижается.

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Случаи заболевания сальмонеллезом в 2025 году зарегистрированы во всех субъектах России, кроме республики Ингушетия, при этом в целом заболеваемость снижается. Это следует из данных Роспотребнадзора, которые изучил ТАСС.

«В многолетней динамике заболеваемость сальмонеллезом имеет тенденцию к снижению. В 2025 году заболеваемость находилась на уровне СМУ [среднемноголетний уровень]. Случаи заболеваний сальмонеллезом в 2025 году зарегистрированы во всех субъектах Российской Федерации, кроме Республики Ингушетия», — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что распределение заболеваемости по территории страны было неравномерным. Единичные случаи зарегистрированы в Чукотском, Ненецком автономных округах и Республике Тыва. В 25 регионах отмечается рост заболеваемости по сравнению с СМУ. Наибольший рост заболеваемости наблюдался в Курганской области, Карачаево-Черкессии и Костромской области.

В Роспотребнадзоре уточнили, что эпидемический процесс сальмонеллезной инфекции в 2025 году поддерживался преимущественно серотипом Salmonella Enteritidis группы D, который остается доминирующим сероваром сальмонелл, выделяемых от человека (70%). Основной причиной формирования групповых очагов сальмонеллеза в ведомстве назвали употребление инфицированной пищи, изготовленной на пищеблоках предприятий общественного питания из небезопасной птицеводческой продукции.