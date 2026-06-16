Адвокат Бони прокомментировал отклонение судом ее иска к Кибе о защите чести

Адвокат блогерши и телеведущей Виктории Бони Алексей Лунев прокомментировал отклонение судом ее иска к бывшей невесте певца Григория Лепса Авроре Кибе.
На заседании в понедельник, 15 июня, суд счел доказательства, предоставленные представителями Бони, недостаточными, чтобы признать, что ее честь и достоинство опорочили. В беседе с порталом Super юрист раскрыл подробности заседания.
— Суд остался при своем решении — в иске нам отказано. Со стороны ответчиков было два представителя, кому Аврора передала бразды правления. Сейчас они настаивают, что подобных заявлений не делали. То есть фактически говорят: «Мы такого не говорили», хотя подобные высказывания были опубликованы. Мы представили доказательства, которые пытались подтвердить, в том числе скриншоты. Но судья посчитала, что Аврора этих слов не говорила. Ее адвокаты возражали против ее присутствия. Получается, ребенок повел себя как ребенок, — рассказал адвокат порталу.
После суда Киба опубликовала у себя в аккаунте «победную речь» о справедливости.
Все началось с того, что Киба в своих социальных сетях выложила пост, в котором обвинила Боню в проституции. Блогер не стала терпеть и подала в суд на экс-невесту Лепса.
Позже Боня заявила, что ждет публичных извинений от девушки. Как развивался конфликт между сетевыми знаменитостями — в материале «Вечерней Москвы».