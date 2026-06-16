Адвокат Бони прокомментировал отклонение судом ее иска к Кибе о защите чести

— Суд остался при своем решении — в иске нам отказано. Со стороны ответчиков было два представителя, кому Аврора передала бразды правления. Сейчас они настаивают, что подобных заявлений не делали. То есть фактически говорят: «Мы такого не говорили», хотя подобные высказывания были опубликованы. Мы представили доказательства, которые пытались подтвердить, в том числе скриншоты. Но судья посчитала, что Аврора этих слов не говорила. Ее адвокаты возражали против ее присутствия. Получается, ребенок повел себя как ребенок, — рассказал адвокат порталу.