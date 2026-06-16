600 попугаев из Кыргызстана доставили в Красноярск

В аэропорту Красноярска специалисты Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 600 декоративных птиц, ввезённых из села Кашкар-Кыштак Республики Кыргызстан. Среди них — волнистые попугаи, кореллы и неразлучники.
Вся птица перевезена с соблюдением ветеринарно-санитарных требований РФ и Таможенного союза. Груз предназначен для красноярского предпринимателя, который занимается разведением и содержанием декоративных птиц.
Попугаев поместили на карантин в специально подготовленное помещение. Под контролем Россельхознадзора и ветнадзора края проведут все необходимые диагностические исследования и профилактические мероприятия.
Эта партия стала седьмой с начала 2026 года. Всего из Кыргызстана в Красноярск ввезено уже 6 тысяч декоративных птиц.
Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае изъяли свыше 150 га заброшенных земель.