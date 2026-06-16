МЧС Хабаровского края потушило 1,5 км пала на острове Кабельный

Группы аварийно-спасательной службы Хабаровска, спасатели и пожарные МЧС России работают на островах столицы региона. Здесь третий день подряд фиксируют возгорания сухой травы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Первый пал произошел 13 июня на острове Кабельный, после чего возгорание зафиксировали на острове Дачный. Вновь сухая растительность разгорелась на Кабельном 15 июня. Оперативные группы прибыли сюда на катере и потушили пламя на протяжении 1,5 тысячи метров по фронту. В ГУ МЧС России по Хабаровскому краю отметили, что перехода огня на дачные строения удалось избежать.
— Личный состав из четырех человек будет нести постоянное дежурство на острове. Для мониторинга обстановки и ликвидации очагов огня на вооружении у них имеются два квадроцикла, ранцевые огнетушители, а также необходимое имущество для организации жизнеобеспечения в полевых условиях, — цитирует ТАСС старшего инструктора службы тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ специализированной пожарно-спасательной части ФПС Вячеслава Шумкова.
Также по факту возникновения пожаров сотрудники Государственного пожарного надзора проводят проверку для установления их причин.
— Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает гражданам о необходимости соблюдать все установленные требования пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима. Особенно в части разведения открытого огня, сжигания мусора и сухой растительности как на открытой местности, так и на своих участках. Опасно проводить любые огневые работы вблизи заброшенных и заросших травой территорий и вблизи лесных массивов. В период летних каникул — особое внимание к несовершеннолетним и недопущению случаев детской шалости с огнем, — подчеркнули в ведомстве.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало об отмене ЧС в регионе в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки. Вместе с тем сняли и запрет на пребывание в лесах.