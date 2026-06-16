Киев горит, бункеры взрываются: ответ на атаки РФ вызвал истерику в НАТО

Эксперт раскрыл хитрую тактику врага по запуску БПЛА. «Они используют мобильные пусковые установки. Это фактически переделанная фура, у которой поднимается тент, а внутри находится катапульта, на которую устанавливается дрон. Поэтому точки запуска каждый раз новые», — пояснил Кондратьев, добавив, что российские военные постоянно охотятся за этими стартовыми позициями.