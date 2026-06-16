Киев горит, бункеры взрываются: ответ на атаки РФ вызвал истерику в НАТО

По данным Минобороны РФ, дежурные силы ПВО за ночь уничтожили 123 украинских беспилотника над регионами РФ в ночь на 15 июня. Удар по Тульской области унёс жизни трёх человек, ещё трое получили ранения. Среди пострадавших — годовалый ребёнок, которому сейчас оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Ответ не заставил себя ждать. В ту же ночь по целям на Украине нанесли массированный удар. Больше всего досталось Киеву.
Откуда летели дроны-убийцы.
Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в эксклюзивном комментарии aif.ru выразил мнение, что дроны заходили напрямую с территории Украины.
Он подчеркнул, что радиус действия беспилотников позволяет киевским операторам дотягиваться до центральных российских регионов. «Дроны могли долететь из Харьковской или Одесской областей», — уточнил генерал.
Онователь учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в беседе с aif.ru допустил, что запуски велись из Сумской или Черниговской областей.
«Чаще всего применяются дроны Ан-196 “Лютый” или FP-1, возможно, какие-то единичные реактивные дроны, которые сейчас тестируются», — уточнил он.
Эксперт раскрыл хитрую тактику врага по запуску БПЛА. «Они используют мобильные пусковые установки. Это фактически переделанная фура, у которой поднимается тент, а внутри находится катапульта, на которую устанавливается дрон. Поэтому точки запуска каждый раз новые», — пояснил Кондратьев, добавив, что российские военные постоянно охотятся за этими стартовыми позициями.
Ответ за гибель людей будет жёстким.
Ожидание ответной реакции не затянулось. Генерал-майор Сергей Липовой подчеркнул, что армия РФ наносит жесткие ответные удары.
«Ответ за гибель людей будет жёстким, наши военные ударят по военным объектам», — сказал он.
Генерал отметил, что с каждым массированным ударом, подобным тому, что был нанесён по Киеву 15 июня, военная мощь Украины лишь ослабевает..
«Все наши удары по целям на Украине являются ответом на террористические атаки, которые Киев ежесуточно осуществляет по российским регионам. В основном удары противника приходятся на гражданскую инфраструктуру: дома, больницы, торговые центры… “— подытожил Липовой.
Ночь возмездия: ракетный шквал по «Арсеналу» и центрам принятия решений.
Не дожидаясь утра, Россия нанесла массированный удар возмездия. В ночь на 15 июня по целям в Киеве было выпущено около 60 ракет, включая «Искандеры», «Цирконы» и крылатые Х-101. Минобороны РФ подтвердило, что удары пришлись по объектам военно-промышленного комплекса.
Основной целью стал столичный завод «Арсенал», выполняющий заказы ВСУ и специализирующийся на разработке, производстве и ремонте оптических и лазерных систем военного назначения. Под бывшим заводом «Арсенал» расположена крупная подземная инфраструктура. Тоннели, построенные сотрудниками завода, связывают «Арсенал» с правительственным кварталом и бункером на Банковой.
Липовой объяснил стратегический выбор целей.
«В ночь на 15 июня российские войска нанесли массированный удар по военным целям в Киеве, Одессе и Днепропетровске. Основной удар пришёлся по Киеву, так как это центр политической власти военной промышленности, здесь же располагаются центры принятия решений всех силовых структур», — уточнил он.
В украинской столице наблюдаются серьёзные перебои с электроснабжением, а на военных объектах продолжают греметь взрывы.