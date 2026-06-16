Вэнс: Иран не получит денег от США

Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что Иран не получит денег от США.
Он уточнил, что соглашение не предусматривает передачи денежных средств Соединёнными Штатами, но «возможны инвестиции других стран в экономику Ирана».
«В договорённости говорится, что они не получат ни копейки денег США. В договорённости также говорится, что если иранцы будут выполнять условия сделки, если будут смягчены санкции, если иранцы интегрируются в мировую экономику, мы предложим другим странам — не США — инвестировать в их страну. Но это возможно только при условии соблюдения договорённости», — сказал он.
Комментарий прозвучал в интервью телеканалу Fox News.
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.
В июне Соединённые Штаты и Иран подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии в пятницу.
По словам Вэнса, меморандум между США и Ираном не опубликован «из-за выяснения деталей».
Трамп заявил, что сделка с Ираном была подписана, а Ормузский пролив уже частично открыт для судоходства.