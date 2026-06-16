Вэнс: Иран не получит денег от США

«В договорённости говорится, что они не получат ни копейки денег США. В договорённости также говорится, что если иранцы будут выполнять условия сделки, если будут смягчены санкции, если иранцы интегрируются в мировую экономику, мы предложим другим странам — не США — инвестировать в их страну. Но это возможно только при условии соблюдения договорённости», — сказал он.