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Вэнс: Иран не получит денег от США

Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что Тегеран не получит денег от США, но «возможны инвестиции других стран в экономику Ирана».

Источник: Аргументы и факты

Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что Иран не получит денег от США.

Он уточнил, что соглашение не предусматривает передачи денежных средств Соединёнными Штатами, но «возможны инвестиции других стран в экономику Ирана».

«В договорённости говорится, что они не получат ни копейки денег США. В договорённости также говорится, что если иранцы будут выполнять условия сделки, если будут смягчены санкции, если иранцы интегрируются в мировую экономику, мы предложим другим странам — не США — инвестировать в их страну. Но это возможно только при условии соблюдения договорённости», — сказал он.

Комментарий прозвучал в интервью телеканалу Fox News.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.

В июне Соединённые Штаты и Иран подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии в пятницу.

По словам Вэнса, меморандум между США и Ираном не опубликован «из-за выяснения деталей».

Трамп заявил, что сделка с Ираном была подписана, а Ормузский пролив уже частично открыт для судоходства.

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