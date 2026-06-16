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Красноярские врачи удалили крупный камень из желчного протока у 79-летней пациентки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске врачи помогли 79-летней женщине, у которой в желчном протоке образовался камень размером с перепелиное яйцо.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске врачи помогли 79-летней женщине, у которой в желчном протоке образовался камень размером с перепелиное яйцо.

Пациентка много лет страдала желчнокаменной болезнью. Ранее ей уже удаляли желчный пузырь, однако камни продолжали формироваться в желчевыводящих путях. Со временем это привело к осложнениям — рубцовому сужению протока и нарушению оттока желчи, сообщают коллеги из Gornovosti.ru.

В течение последних лет женщине несколько раз проводили эндоскопические операции по удалению камней, однако проблема возвращалась. В итоге у нее появились постоянные боли в животе, тошнота и потеря аппетита.

Врачи Краевой клинической больницы приняли решение о хирургическом лечении и сформировали новый путь оттока желчи — соединение общего желчного протока с тонкой кишкой.

Операция прошла успешно, послеоперационный период без осложнений. Контрольное обследование спустя месяц не выявило патологий.