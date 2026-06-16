Красноярские врачи удалили крупный камень из желчного протока у 79-летней пациентки

Пациентка много лет страдала желчнокаменной болезнью. Ранее ей уже удаляли желчный пузырь, однако камни продолжали формироваться в желчевыводящих путях. Со временем это привело к осложнениям — рубцовому сужению протока и нарушению оттока желчи, сообщают коллеги из Gornovosti.ru.