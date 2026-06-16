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Трамп о якобы выплате Ирану 300 млн долларов: это фейк

Трамп назвал фейком сообщения о выплате Тегерану 300 млн долларов.

Источник: Комсомольская правда

США не собираются передавать Ирану 300 миллионов долларов, сообщения об этом являются фейком. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

«История о том, что США платят Ирану 300 миллионов долларов, — это фейковые новости», — написал американский лидер в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.

При этом Трамп не объяснил, почему речь идёт именно о такой сумме. Ранее СМИ не упоминали о якобы возможной выплате 300 миллионов долларов в пользу Ирана, однако сообщалось, что Иран оценил ущерб от конфликта в 300 миллиардов долларов.

При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран может получить доступ к фонду восстановления объемом 300 млрд долларов, если выполнит свои обязательства в рамках потенциального соглашения с Вашингтоном.

Подписание соглашения между Ираном и США пройдет 19 июня в Женеве, все подробности здесь на KP.RU.

Напомним, Вашингтон и Тегеран вскоре приступят к детальным переговорам по дальнейшим мирным шагам. Они, предположительно, продлятся 60 дней. Переговоры начнутся после подписания меморандума о мире.

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