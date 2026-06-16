Трамп о якобы выплате Ирану 300 млн долларов: это фейк

При этом Трамп не объяснил, почему речь идёт именно о такой сумме. Ранее СМИ не упоминали о якобы возможной выплате 300 миллионов долларов в пользу Ирана, однако сообщалось, что Иран оценил ущерб от конфликта в 300 миллиардов долларов.