Кнутов сказал, когда может быть применен «Орешник» в боевом исполнении

«Фугасная начинка “Орешника” (никто не отрицает, что предусмотрена и такая), могла бы применяться уже сейчас в ответ на те действия, которые совершает Украина: попытки блокировать Крым и нанесение ударов по гражданской инфраструктуре на территории России. С учётом продолжающейся эскалации и откровенно агрессивных действий в отношении мирного населения такое применение возможно в любое время», — заявил Кнутов.