Кнутов сказал, когда может быть применен «Орешник» в боевом исполнении

Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном интервью aif.ru рассказал, при каких условиях российская армия может применить ракетный комплекс «Орешник» в боевом оснащении для ударов по объектам противника.
По его словам, принципиальная разница кроется в характере угроз и положениях ядерной доктрины. Если говорить о фугасной боевой части, то, как подчеркнул эксперт, препятствий для её применения значительно меньше.
«Фугасная начинка “Орешника” (никто не отрицает, что предусмотрена и такая), могла бы применяться уже сейчас в ответ на те действия, которые совершает Украина: попытки блокировать Крым и нанесение ударов по гражданской инфраструктуре на территории России. С учётом продолжающейся эскалации и откровенно агрессивных действий в отношении мирного населения такое применение возможно в любое время», — заявил Кнутов.
Совершенно иные условия эксперт обозначил для применения «Орешника» в ядерном оснащении. Кнутов пояснил, что разделяющаяся головная часть комплекса может состоять из шести блоков, которые потенциально способны делиться на субблоки, что превращает его в мощнейшее оружие. Однако его использование жёстко ограничено стратегическими рамками.
«Ядерную боевую часть можно применить только в качестве ответной меры на применение противником ядерного оружия. Это принципиальное условие, продиктованное нашей ядерной доктриной: вторжение на территорию России либо союзного государства является основанием для использования ядерного оружия — причём не только тактического, но и стратегического. И “Орешник” здесь будет вполне уместен и эффективен», — подчеркнул Кнутов.
Ранее Кнутов рассказал, что три испытательных пуска «Орешника» по объектам на территории Украины выполнялись инертными боевыми блоками — так называемыми болванками. Это позволило в условиях, приближенных к боевым, проверить точность наведения, не прибегая к подрыву ядерных или обычных зарядов.