В России предлагают расширить перечень стратегически значимых лекарственных средств

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Комиссия минздрава России дополнительно одобрила 149 препаратов для включения их в перечень стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС).
Как пишет РИА Новости, в первую часть перечня СЗЛС предлагается включить 39 лекарственных препаратов, среди которых альбумин человека, иммуноглобулин против клещевого энцефалита, иммуноглобулин человека антирезус Rho (D), иммуноглобулин противостолбнячный человека, калия хлорид, лоразепам, натрия хлорид, желатин, фенобарбитал, жировые эмульсии для парентерального питания и другие.
Во второй раздел перечня рекомендовано включить ацикловир, бензобарбитал, вакцину для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ, галоперидол, лидокаин, тетрациклин и хлоргексидин.
Кроме того, в перечне могут появиться несколько противоопухолевых препаратов.
Помимо этого, комиссия Минздрава РФ рекомендовала включить препарат для лечения муковисцидоза, лекарство для лечения спинальной мышечной атрофии и инсулин глулизин для контроля уровня глюкозы в крови у пациентов с сахарным диабетом.
Ранее правительство РФ утвердило новый перечень стратегически значимых лекарственных средств, в который вошли 206 препаратов для лечения тяжелых заболеваний.