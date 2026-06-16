В России предлагают расширить перечень стратегически значимых лекарственных средств

Помимо этого, комиссия Минздрава РФ рекомендовала включить препарат для лечения муковисцидоза, лекарство для лечения спинальной мышечной атрофии и инсулин глулизин для контроля уровня глюкозы в крови у пациентов с сахарным диабетом.