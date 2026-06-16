Х Съезд депутатов Красноярского края: «Создаем будущее вместе»

Съезд — это не просто отчетная конференция, а высший руководящий орган региональной Ассоциации по взаимодействию представительных органов госвласти и местного самоуправления. Фактически, это главная политическая и дискуссионная площадка края, где синхронизируются усилия законодателей. Форум объединит почти тысячу делегатов. Уникальность события в его формате: в одном зале собираются народные избранники всей вертикали власти — от депутатов муниципальных и сельских советов до парламентариев регионального Заксобрания и Государственной думы. Главная задача — выработка совместных решений по социально-экономическому развитию территорий и обмен лучшими практиками. В преддверии съезда парламентарии провели серию выездных сессий и рабочих поездок по муниципалитетам. Они заранее изучили ситуацию на местах и собрали прямые запросы жителей, чтобы привезти на форум не теорию, а конкретные проблемы. По результатам пленарного заседания будет принята итоговая резолюция. Этот документ станет своеобразной «дорожной картой» и прямым импульсом для законотворцев — на его основе будут готовиться новые региональные законы и поправки. В ходе работы Съезда депутатов обсудим ключевые вызовы — от экономики и медицины до поддержки семей участников СВО. Итогом станет резолюция — план действий на ближайшие годы, — отметил спикер краевого парламента Алексей Додатко. Первый Съезд прошел в 1998 году, и все эти годы краевые депутаты трудились плечом к плечу с органами местного самоуправления, решая насущные проблемы жителей. Именно на Съездах задаются векторы этой работы. Это не формальное мероприятие — здесь слышен голос каждой территории и расставляются нужные акценты. В сентябре пройдут выборы в краевой парламент, и сейчас самое время подвести итоги работы четвертого созыва. Прошедшие пять лет стали временем серьёзных испытаний и масштабных преобразований. Этот период войдёт в историю края как эпоха консолидации власти, поиска новых решений и сохранения социальной стабильности вопреки внешним вызовам.