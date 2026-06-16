Глава проекта Москвы «Перезвони сам» рассказала о популярных схемах мошенников

«Для нас каждая схема в какой-то степени сложная. И то, что сегодня было хитростью и чем-то невероятным, со временем становится уже классикой. Схемы постоянно меняются, каждая по-своему интересна, если это вообще можно применить к обману. Каждая схема в какой-то степени уникальна», — добавила собеседница.