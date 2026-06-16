Глава проекта Москвы «Перезвони сам» рассказала о популярных схемах мошенников

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Передача посылки курьером, оплата комиссии онлайн, взлом аккаунта на госуслугах стали частыми схемами среди мошенников для обмана москвичей. Об этом ТАСС рассказала руководитель проекта «Перезвони сам» департамента информационных технологий Москвы Валентина Шилина.
«Схем очень много, они меняются, они подстраиваются. Это и курьер привез вам посылку, и оплата комиссии, и взлом вашего аккаунта на госуслугах или на любом другом городском портале, просьбы сообщить код из смс, провести обыск», — сказала она, отвечая на вопрос об актуальных мошеннических схемах.
По словам Шилиной, эксперты проекта занимаются разбором этих схем, изучают конкретные диалоги — какие слова были сказаны во время взаимодействия с мошенником — и предоставляют жителям информацию, как защитить себя в таких ситуациях.
«Для нас каждая схема в какой-то степени сложная. И то, что сегодня было хитростью и чем-то невероятным, со временем становится уже классикой. Схемы постоянно меняются, каждая по-своему интересна, если это вообще можно применить к обману. Каждая схема в какой-то степени уникальна», — добавила собеседница.
Информационный онлайн-проект «Перезвони сам» создан в декабре 2022 года правительством Москвы совместно с ГУ МВД России по Москве. Он помогает москвичам защититься от телефонного и интернет-мошенничества. Памятки и рекомендации экспертов, вебинары и лекции проекта можно найти на его сайте.