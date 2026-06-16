Эксперт Верховец: интенсивность потепления в Сибири выше среднемировых значений

По его словам, более сильное потепление в Сибири характерно в том числе и из-за резко континентального климата, где изменения погоды имеют большую амплитуду. Также эксперт отметил, что в Сибири сейчас наблюдается снижение облачности, и соответственно повышается солнечный прогрев территории. А из-за глобального изменения климата меняются и потоки воздушных масс, и на территории макрорегиона чаще приходит воздух с юга Европейской части России и центральной Азии. Также климатолог отметил, что в некоторых точках в мире фиксируется и снижение среднегодовых температур.