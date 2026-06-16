Эксперт Верховец: интенсивность потепления в Сибири выше среднемировых значений

КРАСНОЯРСК 16 июня. /ТАСС/. Среднегодовое повышение температур на севере Сибири происходит выше общемировых значений. Об этом сообщил ТАСС климатолог, проректор Сибирского федерального университета Сергей Верховец.
«Потепление в Сибири происходит наиболее интенсивно, особенно на севере центральной Сибири — это Таймыр. Вот там на 2−2,5 градуса наблюдается повышение среднегодовой температуры. В целом в мире потепление идет на 1 — 1,7 градуса», — сообщил эксперт, отметив, что нельзя говорить, что в России в целом теплеет сильнее, чем в мире.
По его словам, несмотря на то что обывателям кажется такое превышение небольшим, но в будущем оно может иметь негативные последствия в виде таяния вечной мерзлоты, раннего обмеления рек и роста природных пожаров из-за засух или наводнений из-за пиковых осадков, которые раньше там не наблюдались.
По его словам, более сильное потепление в Сибири характерно в том числе и из-за резко континентального климата, где изменения погоды имеют большую амплитуду. Также эксперт отметил, что в Сибири сейчас наблюдается снижение облачности, и соответственно повышается солнечный прогрев территории. А из-за глобального изменения климата меняются и потоки воздушных масс, и на территории макрорегиона чаще приходит воздух с юга Европейской части России и центральной Азии. Также климатолог отметил, что в некоторых точках в мире фиксируется и снижение среднегодовых температур.