Житель Хакасии переодевался в инспектора ГАИ и снимал ролики с матерщиной

Молодой человек в свое оправдание сказал: униформу использовал для того, чтобы создавать развлекательный контент и привлечь побольше подписчиков. На него составили административный протокол по статье «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов».