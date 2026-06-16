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Житель Хакасии переодевался в инспектора ГАИ и снимал ролики с матерщиной

В Хакасии наказали горе-блогера за переодевание в форму сотрудника полиции.

Источник: Комсомольская правда

Житель Хакасии переодевался в инспектора ГАИ и снимал ролики, в которых пародировал сотрудника полиции, щедро используя нецензурную лексику. Сами ролики он залил в интернет, после чего о нем и узнали настоящие полицейские.

Установить личность не составило труда: 23 года, живет в Усть-Абаканском районе. Никакого отношения к правоохранительным органам не имел, не имеет и, судя по всему, уже иметь не будет.

Молодой человек в свое оправдание сказал: униформу использовал для того, чтобы создавать развлекательный контент и привлечь побольше подписчиков. На него составили административный протокол по статье «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов».

«Мастер контента» извинился, пообещал, что больше такого не повторится. В наказание ему дали двое суток административного ареста.