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«Просвещение» напечатало учебник по обществознанию под редакцией Медведева

Планируется, что его начнут использовать в российских школах с 1 сентября.

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Новый учебник по обществознанию для 9 класса под редакцией заместителя председателя Совбеза РФ, председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева напечатан издательством «Просвещение» (группа ВЭБ.РФ). Учебник есть в распоряжении ТАСС.

Ранее Минпросвещения России включило данный учебник в федеральный перечень. Планируется, что его начнут использовать в российских школах с 1 сентября 2026 года.

«Важной особенностью новых государственных учебников стала их практикоориентированность. Учебный материал связан с реальными жизненными ситуациями, с которыми сталкиваются современные подростки. Школьникам предлагается анализировать общественные процессы, правовые и экономические вопросы, учиться принимать обоснованные решения, оценивать различные точки зрения и применять полученные знания в повседневной жизни», — сказал ТАСС руководитель ФГБНУ «Институт содержания и методов обучения имени В. С. Леднева» Максим Костенко.

Учебник для 9 класса состоит из 5 глав и 23 параграфов. Он включает в себя словарь понятий и терминов, а также рекомендуемые интернет-ресурсы. Всего в учебнике 239 страниц.

На первых страницах напечатано вступительное слово Медведева. «Этот учебник расскажет вам о ключевых понятиях в обществознании и их практическом применении, об интересных людях и исторических фактах. И конечно, о том, как поступать в самых разных и непростых жизненных ситуациях», — написал зампред Совбеза.

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