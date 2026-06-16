«Просвещение» напечатало учебник по обществознанию под редакцией Медведева

На первых страницах напечатано вступительное слово Медведева. «Этот учебник расскажет вам о ключевых понятиях в обществознании и их практическом применении, об интересных людях и исторических фактах. И конечно, о том, как поступать в самых разных и непростых жизненных ситуациях», — написал зампред Совбеза.