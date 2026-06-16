Макрон в ужасе: названы возможные цели для «Орешника» в Европе

Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном интервью aif.ru назвал приоритетные цели для ракетного комплекса «Орешник» в зависимости от типа его боевой части — ядерной или фугасной. Как выяснилось, география объектов напрямую зависит от того, каким именно снаряжением будет оснащена ракета.
При ядерной начинке, по словам эксперта, список целей выходит далеко за пределы Украины. Основными объектами для поражения становятся военные инфраструктуры стран НАТО, оказывающих наиболее активную поддержку Киеву и способных угрожать России.
«Для ядерного оснащения целями становятся военные базы, хранилища ядерных боеприпасов, морские базы и аэродромы на европейской территории. К примеру, французские ядерные объекты и места базирования истребителей “Рафаль”, способных нести ракеты с ядерными боеголовками, или база атомных подводных лодок Великобритании в Шотландии. В целом это любые натовские объекты у наших границ. Однако такие удары могут быть нанесены исключительно в ответ на агрессивные действия блока, такие как попытка захвата Калининграда или вторжение в Беларусь», — подчеркнул Кнутов.
При этом эксперт уточнил, что на самой Украине для ядерного удара «Орешником» военные объекты практически отсутствуют. Целями там могут служить только предприятия, выполняющие двойные функции, — такие, как Харьковский тракторный завод, выпускающий и гражданскую, и военную продукцию.
Что касается фугасной боевой части, то здесь Кнутов видит широкий спектр задач непосредственно в зоне конфликта. Благодаря высокой кучности блоков, подтверждённой последними испытаниями, ракета может эффективно работать даже в условиях плотной городской застройки.
«Фугасная боевая часть (никто не отрицает, что предусмотрена и такая) может быть применена непосредственно по промышленным объектам. Сегодня это подземные цеха, в которых осуществляется сборка дронов, крылатых ракет и ведётся подготовка к серийному выпуску баллистических ракет. Поскольку после крайних стрельб президент отметил точность поражения, что называется, до миллиметра, можно утверждать, что “Орешник” способен прицельно бить по оборонным предприятиям, расположенным в Киеве, Львове и других крупных украинских городах», — заключил Кнутов.
Ранее Кнутов рассказал, что три испытательных пуска «Орешника» по объектам на территории Украины выполнялись инертными боевыми блоками — так называемыми болванками. Это позволило в условиях, приближенных к боевым, проверить точность наведения, не прибегая к подрыву ядерных или обычных зарядов.