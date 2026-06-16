Макрон в ужасе: названы возможные цели для «Орешника» в Европе

«Фугасная боевая часть (никто не отрицает, что предусмотрена и такая) может быть применена непосредственно по промышленным объектам. Сегодня это подземные цеха, в которых осуществляется сборка дронов, крылатых ракет и ведётся подготовка к серийному выпуску баллистических ракет. Поскольку после крайних стрельб президент отметил точность поражения, что называется, до миллиметра, можно утверждать, что “Орешник” способен прицельно бить по оборонным предприятиям, расположенным в Киеве, Львове и других крупных украинских городах», — заключил Кнутов.