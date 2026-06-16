Из-за сжигания мусора в небольшой бочке загорелся целый остров Кабельный в Хабаровском крае

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, мужчина решил сжечь бытовой мусор в металлической бочке вопреки действующему особому противопожарному режиму. Он поместил отходы в ёмкость, поджёг их и накрыл листом металла. Сначала наблюдал за горением с веранды, затем ушёл в дом — в этот момент бочка опрокинулась, а горящие отходы воспламенили сухую растительность.