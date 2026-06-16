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TalkSport: ФИФА разрешит Трампу остаться с чемпионами мира при поднятии кубка

Президент США год назад при награждении английского «Челси» за победу в клубном чемпионате мира остался вместе с командой на пьедестале и праздновал вместе с ней.

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) не возражает против того, чтобы президент США Дональд Трамп вручил трофей чемпионата мира капитану команды-победителя и остался на пьедестале при поднятии кубка. Об этом сообщает портал TalkSport.

Согласно протоколу ФИФА трофей на церемонии награждения остается на постаменте, его забирает капитан команды и несет на пьедестал к остальным игрокам. Однако, по информации портала, в ФИФА не против того, чтобы Трамп нарушил протокол.

Отмечается, что президенту США уже сообщили, что ФИФА желает, чтобы он передал кубок будущим чемпионам. На церемонию также будут приглашены представители Мексики и Канады. Источники портала сообщают, что ФИФА предоставит Трампу самому решать, хочет ли он остаться с командой во время церемонии или с другими руководителями.

Источники в Белом доме полагают, что Трамп снова предпочтет отпраздновать победу вместе с командой-чемпионом, как он это сделал год назад при награждении английского «Челси» за победу в клубном чемпионате мира, который проходил в США.

Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. В турнире впервые принимают участие 48 команд. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь лучших сборных, которые займут третьи места.

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