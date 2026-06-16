TalkSport: ФИФА разрешит Трампу остаться с чемпионами мира при поднятии кубка

Отмечается, что президенту США уже сообщили, что ФИФА желает, чтобы он передал кубок будущим чемпионам. На церемонию также будут приглашены представители Мексики и Канады. Источники портала сообщают, что ФИФА предоставит Трампу самому решать, хочет ли он остаться с командой во время церемонии или с другими руководителями.