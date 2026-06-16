Россиянам расскажут как переехать в Хабаровский край

Специалисты ответят на различные интересующие вопросы о переезде и адаптации в Хабаровском крае. Например, расскажут о порядке участия в региональной программе переселения, мерах социальной поддержки или условиях жилищного обустройства. Помимо этого, по «Горячей линии» можно узнать и о порядке приема на работу вас или членов вашей семьи.