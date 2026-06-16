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Россиянам расскажут как переехать в Хабаровский край

Горячая линия по переселению в регион продлится до вечера 16 июня.

Источник: Хабаровский край сегодня

Сегодня утром в Хабаровском крае стартовала «Горячая линия» по переселению в регион. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», любой желающий может позвонить в комитет по труду и занятости населения по телефону 8 (4212) 73−87−52.

Специалисты ответят на различные интересующие вопросы о переезде и адаптации в Хабаровском крае. Например, расскажут о порядке участия в региональной программе переселения, мерах социальной поддержки или условиях жилищного обустройства. Помимо этого, по «Горячей линии» можно узнать и о порядке приема на работу вас или членов вашей семьи.

Звонки принимают до 17:00.

Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало об утвержденном цензе оседлости для мигрантов, претендующих на получение детских пособий. Данные льготы станут доступны для мигрантов через пять лет после получения гражданства РФ.