В Москве ветеринары спасли проглотившего «сердце» добермана

«Восьмилетний доберман Марс внезапно перестал есть, отказывался даже от самого вкусного. Владелец забеспокоился и повел его к ветеринарам. В Бутовской государственной ветклинике Марсу сделали УЗИ и рентген, обнаружив в животе у собаки инородное тело в форме сердца. Предмет полностью закупорил выход из желудка, что хорошо визуализировалось на рентгеновском исследовании с контрастом», — рассказал собеседник агентства.