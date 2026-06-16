В Москве ветеринары спасли проглотившего «сердце» добермана

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Столичные ветеринары помогли доберману по кличке Марс, в животе у которого обнаружилось инородное тело в форме сердца. Об этом ТАСС сообщили в ГБУ «Мосветобъединение».
«Восьмилетний доберман Марс внезапно перестал есть, отказывался даже от самого вкусного. Владелец забеспокоился и повел его к ветеринарам. В Бутовской государственной ветклинике Марсу сделали УЗИ и рентген, обнаружив в животе у собаки инородное тело в форме сердца. Предмет полностью закупорил выход из желудка, что хорошо визуализировалось на рентгеновском исследовании с контрастом», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, специалисты успешно провели операцию и инородный предмет удалось достать. «Сердце» имело почти идеальную форму, однако его происхождение осталось неизвестным.
«Сейчас пес восстанавливается, ему уже лучше», — добавил собеседник агентства. Он напомнил о необходимости срочного обращения к ветврачу в случае, если питомец перестал есть.