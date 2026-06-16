В Хабаровском крае за сутки зафиксировали 307 нарушений ПДД

Также инспекторы зафиксировали 17 случаев непропуска пешеходов на переходах, из которых 9 произошли в Хабаровске (ст. 12.18 КоАП РФ), 30 нарушений правил перехода со стороны пешеходов (6 случаев в Хабаровске, ст. 12.29 КоАП РФ) и 19 случаев управления ТС без права управления (3 случая в Хабаровске, ч. 1, 2 ст. 12.7 КоАП РФ).